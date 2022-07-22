Житель Карелии забил молотком женщину до смерти

В Олонецком районе мужчина обвиняется в жестоком убийстве знакомой, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Инцидент произошел днем 21 июля в одной из квартир жилого дома села Нурмойла Олонецкого района. Мужчина несколько раз ударил молотком по голове 40-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.

В кратчайшие сроки мужчина был задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, мужчина получил от женщины в Карелии по лицу молотком для отбивной, но не стал жаловаться и умер.