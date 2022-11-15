Житель Карелии, забивший до смерти знакомого, отправится на 9 лет в колонию

В Пудоже суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в Следкоме республики

Следствием и судом установлено, в ночью 27 февраля в квартире жилого дома в Пудоже между общими знакомыми произошел конфликт. Подсудимый совместно с другим мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избили потерпевшего руками и ногами по голове. В результате полученных травм через несколько часов мужчина скончался.

Пудожский районный суд приговорил 43-летнего пудожанина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.