Житель Карелии забыл про ребенка и стал фигурантом уголовного дела

Об очередном алиментщике из Сортавалы сообщили в службе судебных приставов республики.

Житель Сортавалы давно попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина не заботился о своем 9-летнем сыне, не перечислял алименты, ничего ему не покупал.

Первый раз итогом этого стало административное дело и 20 часов обязательных работ. Мужчина отбыл наказание, но никаких выводов не сделал.

На этот раз дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело в тношении должника. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина выплатил весь долг - 350 тысяч рублей. Деньги были перечислены на содержание ребенка, а уголовное преследование прекращено.