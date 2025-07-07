Житель Карелии задушил свою 86-летнюю бабушку

Следователи задержали 38-летнего жителя Олонецкого района, подозреваемого в убийстве своей 86-летней бабушки.

Как рассказали в пресс-службе следкома Карелии, тело женщины обнаружили 6 июля в доме на улице Березовая в СНТ «Сямозерское».

– При осмотре судебно-медицинский эксперт установил, что причиной ее гибели стала асфиксия. По версии следствия, подозреваемый на фоне личных неприязненных отношений со своей престарелой бабушкой сдавил ей шею, что привело к удушению. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, – рассказали в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.