Житель Карелии задушил свою 86-летнюю бабушку

Следователи задержали 38-летнего жителя Олонецкого района, подозреваемого в убийстве своей 86-летней бабушки.
Как рассказали в пресс-службе следкома Карелии, тело женщины обнаружили 6 июля в доме на улице Березовая в СНТ «Сямозерское».
– При осмотре судебно-медицинский эксперт установил, что причиной ее гибели стала асфиксия. По версии следствия, подозреваемый на фоне личных неприязненных отношений со своей престарелой бабушкой сдавил ей шею, что привело к удушению. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, – рассказали в ведомстве.
Мужчину заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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