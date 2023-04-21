Житель Карелии заказал себе руль и лишился денег

Кондопожанина обманули при совершении сделки через интернет, рассказали в МВД республики.

В полицию Кондопожского района обратился 21-летний местный житель, который сообщил, что его обманули при заказе товара через интернет.

Молодой человек задумал купить игровой руль и нашел объявление на популярном сайте. Продавец предложил действовать быстро, так как желающих много. Он обещал доставить руль с помощью курьера и даже согласился сделать скидку. Покупателю оставалось лишь пройти по ссылке и оформить заказ.

Кондопожанин указал сведения о себе и адрес доставки, после чего перевел 12 тысяч рублей. Он сказал продавцу об оплате, но тот сообщил, что деньги ему не поступили, и рекомендовал оформить возврат.

Молодой человек обратился в службу технической поддержки сайта, где ему объяснили, что он стал жертвой мошенника.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, уточнили в ведомстве.