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Житель Карелии "заминировал" ТРК в Петербурге

Новости. Происшествия
12:13, 11 Сентября 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС, архив
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В Петербурге мужчина два раза "заминировал" ТРК "Охта молл".

В понедельник и среду он сообщил экстренной службе 112 о заложенных бомбах. Сотрудники полиции вычислили телефонного террориста и задержали, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 7 сентября, хулиган поделился информацией, что в одном из магазинов заложена бомба. А через день рассказал о минировании всего комплекса. Сотрудники Росгвардии оперативно проверили сообщения, взрывчатку не нашли.

Полиция выяснила, что телефонный террорист звонил с разных номеров. Мужчина оказался уроженцем Карелии.

На нарушителя завели два уголовных дела. Его отпустили под подписку о невыезде.

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