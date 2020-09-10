Житель Карелии "заминировал" ТРК в Петербурге

В Петербурге мужчина два раза "заминировал" ТРК "Охта молл".

В понедельник и среду он сообщил экстренной службе 112 о заложенных бомбах. Сотрудники полиции вычислили телефонного террориста и задержали, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 7 сентября, хулиган поделился информацией, что в одном из магазинов заложена бомба. А через день рассказал о минировании всего комплекса. Сотрудники Росгвардии оперативно проверили сообщения, взрывчатку не нашли.

Полиция выяснила, что телефонный террорист звонил с разных номеров. Мужчина оказался уроженцем Карелии.



На нарушителя завели два уголовных дела. Его отпустили под подписку о невыезде.