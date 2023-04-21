Житель Карелии занял чужой дом, пока хозяин был в больнице

В отношении 41-летнего жителя Беломорска прокуратура Суоярвского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2020 года мужчина приехал на заработки в поселок Вегарус Суоярвского района в составе строительной бригады, выполнял подсобные работы для местных в обмен на еду и алкоголь.



После он остался в поселке, бродяжничал. Пока один из местных жителей находился в больнице, злоумышленник сорвал замок с его дома и стал в нем жить.



Получив отказ добровольно освободить чужое жилье, соседи подали на него заявление в правоохранительные органы.



В 2020 году после предъявления обвинения мужчина скрылся. Его объявили в розыск и нашли только в апреле 2023 года в Ленинградской области.



Уголовное дело направлено мировому судье Суоярвского района, рассказали в прокуратуре Карелии.