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Житель Карелии заплатил алименты, чтобы вырваться за границу

Новости. Общество
13:52, 21 Октября 2021
фото: © ТАСС / Сергей Коньков

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Житель Питкярантского района, накопивший внушительный долг по алиментам, заплатил все и сразу, чтобы поехать отдыхать за границу с новой семьей, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Питкярантского района задолжал по алиментам 140 тысяч рублей. Мужчина выплачивал алименты самостоятельно, но нерегулярно и не в полном объеме. Приставы ограничили ему выезд из страны и пользование водительским удостоверением.

Должник неоднократно пытался найти работу, но трудоустроился лишь после привлечения к административной ответственности — обязательным работам сроком на 60 часов, и предупреждении о возможном возбуждении уголовного дела. Сумма долга к этому времени достигла 400 тысяч рублей.

У мужчины списывалось 70% зарплаты, но до закрытия долга было еще далеко, когда должник с новой семьей запланировал выезд на отдых за границу. В кратчайший срок он погасил остаток задолженности по алиментам, исполнительский сбор, а так же задолженность по кредитам и административным штрафам.

В настоящее время у мужчины производится удержание алиментов из заработной платы, а все вынесенные ранее ограничения в его отношении сняты.

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Комментарии

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Ржавый
2021-10-21 15:05:50
На что способны наши люди,ради того, чтобы уехать, хотя бы не надолго, от ненавистного режима!?! Что 50 лет назад, что сейчас, для наших заграница :- это всё!
Ну правильно, ведь отдохнуть в "армянском " Сочи, дОрого и плохо, или в нормальных человеческих условиях,и не дОрого, да и не только в этом дело...
Саныч
2021-10-21 15:01:57
Новая супруга погасила. Будет отрабатывать)
Кир
2021-10-21 14:22:03
Самобытный.
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