Житель Карелии заплатил алименты, чтобы вырваться за границу

Житель Питкярантского района, накопивший внушительный долг по алиментам, заплатил все и сразу, чтобы поехать отдыхать за границу с новой семьей, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Питкярантского района задолжал по алиментам 140 тысяч рублей. Мужчина выплачивал алименты самостоятельно, но нерегулярно и не в полном объеме. Приставы ограничили ему выезд из страны и пользование водительским удостоверением.

Должник неоднократно пытался найти работу, но трудоустроился лишь после привлечения к административной ответственности — обязательным работам сроком на 60 часов, и предупреждении о возможном возбуждении уголовного дела. Сумма долга к этому времени достигла 400 тысяч рублей.

У мужчины списывалось 70% зарплаты, но до закрытия долга было еще далеко, когда должник с новой семьей запланировал выезд на отдых за границу. В кратчайший срок он погасил остаток задолженности по алиментам, исполнительский сбор, а так же задолженность по кредитам и административным штрафам.

В настоящее время у мужчины производится удержание алиментов из заработной платы, а все вынесенные ранее ограничения в его отношении сняты.