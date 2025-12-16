РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Кто ответит на вопросы Томаса Хайнриха о фекалиях, которые льются в Логмозеро
17 декабря, 12:30 Статьи
Без политики
«Магия движения / Kargunkojaduz» от Ансамбля «Кантеле» на большой сцене
16 декабря, 16:55 Статьи
Обществоведение
Как не стать жертвой «схемы Долиной»: советы юриста из Петрозаводска
15 декабря, 18:52 Статьи
Новости

Двое жителей Карелии по суду должны будут убрать постройки с собственных участков

20:31

Это конец «бабкиных схем»: эксперт из Петрозаводска объяснил, почему решение по «делу Долиной» историческое для всех покупателей жилья

20:01

Петрозаводское предприятие ищет кондукторов для работы в троллейбусах

19:38

Россияне снова покупают красную икру большими банками

19:06

Десять новых автобусов выйдут на улицы Петрозаводска

18:44

«Северсталь Авиа» запускает продажу билетов до Екатеринбурга

18:21

Врачи предупредили, что даже один бокал вина резко повышает давление

18:02

Муралов в Карелии станет больше

17:44

Один человек пострадал в ДТП на дороге «Костомукша — ГОК»

17:32

Житель Карелии заплатит более 300 тысяч рублей за незаконный вылов рыбы

17:16

Дождь и потепление до +5°С ожидаются в Карелии 18 декабря

17:02

Коммунальщики рассказали, какие новшества ждут потребителей и почему выгоднее использовать приборы учета воды

17:00

Два туристических маршрута с петроглифами планируют развивать в Карелии

16:44

В Карелии за кражу из магазина молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы

16:32

На Казарменской улице в Петрозаводске вспыхнул скандальный шлагбаум

16:18

Роскомнадзор сообщил, что готов разблокировать Roblox

16:09

Верховный суд вернул громкое «дорожное дело» скрывающегося Чичина в Петрозаводск

16:02

Карелия и Азербайджан намерены развивать партнёрство в культуре, экономике и науке

15:55

Спасатели помогли установить елку в Олонецком районе

15:41

Новогоднее чудо с ключами в руках: семейная ипотека под 3,5% от строительной компании «Век»

15:35

Карельские спасатели начали подготовку новой партии брони для боевых машин на СВО

15:22

В Суоярви 55-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу

15:06

АвтоВАЗ отзывает более 33 тысяч Lada Granta для проверки рулевого управления

14:49

Карельский народный хор отметил 90-летний юбилей трехчасовым выступлением

14:36

Академик Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России

14:18

В карельском городе из-за аварии на котельной в некоторых домах отключено отопление

14:02

Созданную учеными диалектную карту карельского языка оценили на всероссийском конкурсе

13:44

В Прионежье отказываются раскрыть местонахождение очистных сооружений, а фекальная проблема никуда не делась

13:25

Житель Карелии лишился почти 2 млн рублей, поверив «сотруднику ФСБ» в мессенджере

13:02

В Карелии двое рабочих украли и сдали на металл заводской кабель

12:48

В Карелии суд обязал санаторий вернуть 147 тысяч рублей за аннулированные путёвки

12:30

В Карелии суд взыскал моральный вред за разбитые очки

12:10

В Петрозаводске пойдут дни бесплатной юридической помощи для бойцов СВО

12:05

74-летний водитель сбил 72-летнюю женщину в Петрозаводске

11:53

В Карелии вынесен приговор ревнивцу, который ударил соперника ножом

11:37

Количество экостанций для раздельного сбора хотят увеличить в Петрозаводске

11:24

Артур Парфенчиков утвердил новый состав рабочей группы по вопросам защиты прав участников жилищного строительства

11:12

Увеличены минимальные баллы ЕГЭ для поступления на 2026/27 учебный год

11:02

В Петрозаводске снесли еще два аварийных дома

10:46

Молодую женщину сбили на пешеходном переходе в Костомукше

10:32

Центр по спасению конечностей создают в Республиканской больнице скорой помощи

10:19

Дело «Долиной» войдет в обзор судебной практики по недвижимости

10:04

«Совсем еще ребенок»: в ходе СВО погиб молодой житель Медвежьегорского района Евгений Кузьмин

09:43

43 выпускника из Карелии не справились с итоговым сочинением

09:24

На севере Карелии энергетиков оштрафовали за угрозу срыва отопительного сезона

08:59

Госавтоинспекция проверяет в Петрозаводске правила перевозки детей

08:39

Суд в Карелии вынес приговор судоводителю за гибель пассажира на Онежском озере

08:20

Карельские игрушки ручной работы получили льготу по маркировке

08:02

Житель севера Карелии награжден Орденом Мужества посмертно

07:38

В Кондопоге подростки устроили взрыв в детской горке и сломали качели

07:21

На набережной в Беломорске появился новый арт-объект «Маяк»

07:00

Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте

06:35

Дерматолог рассказала, как спасти кожу рук зимой

00:32

Второй автомобиль за сутки полыхал в Петрозаводске

00:06

«Теперь у Полины есть дом»: адвокат покупательницы квартиры Долиной прокомментировала резонансное решение суда

23:13

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Директор ансамбля «Кантеле» рассказала о новой программе 

21:30

На Ключевой в Петрозаводске освятили первый в районе храм

20:22

На федеральных трассах Карелии стало больше освещенных участков

19:45

Особая опасность: открытые люки в темноте

19:00

Жителю Петербурга, устроившему разборки с оружием в центре Петрозаводска, продлили арест

18:44

В Минприроды Карелии предупредили, что за незаконно срубленную ель можно сесть в тюрьму

18:32

81 участник СВО прошёл лечение в петрозаводском Госпитале для ветеранов войн с начала года

18:15

Верховный суд отменил прежние решения по делу Долиной и вернул квартиру Лурье

18:11

В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей

18:02

В Карелии лесничий оштрафована на 60 тысяч рублей за бездействие при незаконной вырубке леса

17:38

Младший сержант из Суоярви погиб в ходе СВО на Украине

17:18

В Карелии оценили качество «компенсационного» лесовосстановления в Пряжинском лесничестве

17:10

Перепады температуры от -7°С до +4°С прогнозируют в Карелии 17 декабря

17:01

В Карелии впервые в истории донорскую акцию провели прямо в МФЦ

16:42

В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск

16:22

Директор театра кукол Карелии рассказала, как он изменился за 90 лет

16:00

Рецидивист из Кондопоги украл спиртное на 15 тысяч рублей

15:58

«Энергия Победы» - энергия творчества

15:50

В Петрозаводске усилили контроль за пешеходными дорожками

15:40

Стало известно, кто и когда построит новый мост между Ондозером и Ругозером

15:28

Дачный дом загорелся в Лахденпохском районе

15:18

Жители Карелии смогут бесплатно проверить состояние сердца и суставов

15:14

Ученица петрозаводской музыкальной школы завоевала «бронзу» на конкурсе юных дарований

15:08

Две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку»

14:52

Старт продаж нового жилого комплекса «Легенда» от ГК «СФК»

14:50

В полиции раскрыли причину возгорания Аudi в центре Петрозаводска

14:31

МТС в Республике Карелия запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

14:25

В Карелии поисковики обнаружили обломки боевого самолёта времён Великой Отечественной войны

14:15

Супруги Завистович из Кондопоги отметили 55-летие совместной жизни

13:54

В Петрозаводске без вести пропала 46-летняя женщина

13:43

В Карелии средняя цена нового автомобиля в октябре 2025 года составила более 3 млн рублей

13:27

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину по подозрению в краже

13:07

В одном из районов Петрозаводска жители жалуются на невыносимый запах

12:54

Подросток напал на учеников подмосковной школы с ножом и зарезал четвероклассника

12:40

Умер известный карельский хирург Валентин Богоявленский

12:31

Инспекторы ДПС помогли водителю на трассе в Карелии подкачать спущенное колесо

12:22

Мост и дорогу отремонтируют в карельской деревне Тукса

11:54

В Олонце судят женщину-водителя, которая заснула за рулём и спровоцировала смертельное ДТП

11:42

В Банке России рассказали о «безопасных счетах», на которые мошенники убеждают переводить деньги

11:31

Артур Парфенчиков поручил трудоустроить сотрудников Вяртсильского метизного завода

11:22

Мужчину госпитализировали после ДТП в Медвежьегорском районе

11:14

Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал Владимиру Путину о новой Народной программе

11:05

Более 50 домов в Петрозаводске до вечера остались без электричества

10:59

В Сулажгоре снесли аварийный дом

10:48

Петрозаводчанин продал машину и перевел все деньги аферистам

10:32

Россия и Индия планируют отменить визовый режим

10:08

Соседний с Карелией регион атаковали беспилотники

09:45

В Петрозаводске доноров просят сдать кровь перед праздниками

09:39

Автомобиль «Ауди» сгорел в центре Петрозаводска: новые фото и подробности

09:21

На новогодних каникулах вводятся дополнительные автобусные рейсы из Петрозаводска в Петербург

08:59

В Петрозаводске временно запретят сквозной проезд по улице в центре города

08:39

Эксперты рассказали, как выбрать качественную живую елку

08:21

«Мозаика может начать отваливаться в любую минуту»: эксперты подвели итоги обследования панно в Питкяранте

08:01

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

07:42

Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

07:21

Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии

07:01

Иномарка сгорела в центре Петрозаводска

06:41

Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»

00:10
Житель Карелии заплатит более 300 тысяч рублей за незаконный вылов рыбы
Сегодня 17:16 Криминал
Поделиться

60-летний мужчина, ловивший рыбу сетями в период нереста, обязан выплатить судебный штраф в размере 50 000 рублей, а также полностью возместить причинённый природе ущерб в 300 000 рублей.

фото: Иллюстративное/ Столица на Онего

 В июне этого года, в период нереста, фигурант рыбачил в акватории Чёлмужской губы Онежского озера, используя запрещённые сети. Для помощи он привлёк односельчанина, который выполнял его указания, сообщает Полиция Медвежьегорска.

Противоправную деятельность пресекли в ходе совместного рейда сотрудников Медвежьегорского ОМВД и специалистов подразделения по применению беспилотных воздушных судов МВД по Республике Карелия. С помощью БПЛА полицейские обнаружили на воде лодку с двумя мужчинами, один из которых снимал рыбу с сетей. К месту незамедлительно выдвинулся патрульный катер, и браконьеры были задержаны. В лодке нашли запрещённые орудия лова и 49 экземпляров рыбы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Помимо возмещения ущерба в 300 000 рублей, суд назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей.

Ранее мы сообщали, что мужчина в Карелии выловил сетями около сотни особей различных видов и был задержан.

 

Обсудить (0) в ленту
Новогоднее чудо с ключами в руках: семейная ипотека под 3,5% от строительной компании «Век»
Сегодня, 15:35 Благоустройство
Муралов в Карелии станет больше
Сегодня, 17:44 Общество
Один человек пострадал в ДТП на дороге «Костомукша — ГОК»
Сегодня, 17:32 Дорожная хроника
На Казарменской улице в Петрозаводске вспыхнул скандальный шлагбаум
Сегодня, 16:18 Курьёзы
Роскомнадзор сообщил, что готов разблокировать Roblox
Сегодня, 16:09 Общество
Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение