Житель Карелии заплатит более 300 тысяч рублей за незаконный вылов рыбы

60-летний мужчина, ловивший рыбу сетями в период нереста, обязан выплатить судебный штраф в размере 50 000 рублей, а также полностью возместить причинённый природе ущерб в 300 000 рублей.
В июне этого года, в период нереста, фигурант рыбачил в акватории Чёлмужской губы Онежского озера, используя запрещённые сети. Для помощи он привлёк односельчанина, который выполнял его указания, сообщает Полиция Медвежьегорска.
Противоправную деятельность пресекли в ходе совместного рейда сотрудников Медвежьегорского ОМВД и специалистов подразделения по применению беспилотных воздушных судов МВД по Республике Карелия. С помощью БПЛА полицейские обнаружили на воде лодку с двумя мужчинами, один из которых снимал рыбу с сетей. К месту незамедлительно выдвинулся патрульный катер, и браконьеры были задержаны. В лодке нашли запрещённые орудия лова и 49 экземпляров рыбы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ.
В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Помимо возмещения ущерба в 300 000 рублей, суд назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей.
Ранее мы сообщали, что мужчина в Карелии выловил сетями около сотни особей различных видов и был задержан.