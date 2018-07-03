Житель Карелии заплатит государству за избиение женщины

Потерпевшая скончалась в больнице.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Кемского городского суда о взыскании в доход Российской Федерации ущерба в виде затрат на лечение потерпевшей в размере 183 тысячи рублей.

Как установил суд, ответчик по гражданскому делу ранее был осужден по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась в больнице.

Приговор признавал право Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на взыскание с виновного лица затрат на лечение потерпевшей (ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ и ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Прокурор предъявил в суд иск о взыскании с осужденного затраченных на стационарное лечение потерпевшей денежных средств. Суд первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Верховный суд Республики Карелия также согласился с доводами прокурора. Решение суда вступило в законную силу.