Житель Карелии заплатит штраф в 5 тысяч рублей за громкий смех

Жалобы жителя Лахденпохьи, который был обвинен в нарушении тишины, рассмотрели 15 июня, сообщили в Лахденпохском районном суде.

В апреле жителя Лахденпохьи дважды признали виновным в совершении административного правонарушения, за каждое из которых ему назначили штраф размером в 5 тысяч рублей. Виновник, не согласившись с вынесенным решением, обратился в суд с жалобами и просьбой отмены решения. Заседание по этому поводу состоялось 15 июня.

Утверждалось, что податель жалобы нарушал тишину и покой соседей с десяти вечера 20 марта до половины второго ночи следующего дня, а также 18 апреля почти до половины двенадцатого ночи. Это выражалось в громком разговоре и смехе, крике, громкой музыке.

Податель жалобы настаивал на том, что закон не нарушал, никаких громких звуков из его квартиры не доносилось, а слышимость в доме можно объяснить низкой звукоизоляцией. Суд оценил доводы критически и посчитал их способом защиты с целью избежать ответственности. Жалобы были оставлены без удовлетворения.