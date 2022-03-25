Житель Карелии заправлял автомобиль за счет экс- работодателя и стал фигурантом уголовного дела

Житель Питкяранты в течение нескольких месяцев пользовался корпоративной топливной картой, рассчитывая, что никто этого не заметит.

В полицию обратился представитель организации и сообщил, что неизвестный похитил корпоративную топливную карту и использует её в личных целях. Причинённый ущерб составил 11 200 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 43-летний местный житель – экс-работник компании. Подозреваемый рассказал, что уволился из организации, но топливную карту возвращать не стал. Затем в течение нескольких месяцев он заезжал на одну и ту же АЗС и заправлял автомобиль за чужой счёт, думая, что этого никто не заметит.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался и раскаялся в содеянном. Мужчине грозит до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, в Карелии бомж завладел чужим велосипедом, но не смог им воспользоваться.