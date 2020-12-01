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Житель Карелии запустил камень в стекло поезда, потому что испугался резкого гудка

Новости. Происшествия
09:39, 02 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Молодой человек предстанет перед судом за то, что разбил камнем стекло в движущемся локомотиве.

Сотрудники транспортной полиции Карелии завершили расследование уголовного дела, возбужденного из-за умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

В конце сентября в вечернее время 20-летний житель поселка Ладва – Ветка возвращался домой и шел вдоль железнодорожного полотна. В это время по соседнему пути двигался грузовой состав. Машинист, чтобы не травмировать человека, подал предупреждающий сигнал. В момент приближения состава злоумышленник поднял с земли камень и бросил его в движущийся поезд.

Объясняя свой поступок транспортным полицейским, он сказал, что услышал сигнал и очень испугался. Поэтому и решил отомстить машинисту, бросив камень в стекло кабины локомотива. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Ладва Прионежского района Карелии.

Машинист запомнил хулигана и описал его полицейским, а те установили его личность. Теперь за разбитое стекло локомотива злоумышленнику придется компенсировать железнодорожной организации сумму в размере свыше 25 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный пассажир обматерил проводника и не доехал до пункта назначения.

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