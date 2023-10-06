Житель Карелии зарезал приятеля, претендовавшего на недопитую бутылку водки

Оглашен приговор жителю Суоярвского района, напавшему на приятеля, с которым не захотел делиться водкой.

В Карелии 63-летний житель Суоярвского района был признан виновным в убийстве. Вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.

Подсудимый в лесном домике распивал спиртное со своим знакомым. В какой-то момент между приятелями возникла ссора — мужчина не захотел делиться с собутыльником недопитой бутылкой водки, вместо спиртного воткнув тому в шею нож.

В этом сразу признался сам подсудимый, впоследствии, впрочем, изменив показания. Мужчина утверждал, что приятель сам набросился на него, и нож пришлось применять для самообороны. После удара ножом подсудимый пошел бродить по лесам, а. вернувшись, нашел приятеля уже мертвым.

На этой версии мужчина и его защитники настаивали в суде, однако присяжные заседатели были единогласны, признав любителя спиртного виновным в убийстве.

В результате Суоярвский суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляция не помогла — суд высшей инстанции оставил приговор в силе.