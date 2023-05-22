Житель Карелии зарезал задевшего его собутыльника

В Сегеже мужчина признался в убийстве знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

В Сегеже завершилось расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33–летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, в марте 2023 года он, выпивая в компании знакомых в одном из общежитий города, несколько раз ударил табуретом по голове 60-мужчину, а затем добил его, трижды ударив его ножом. После этого обвиняемый скрылся, оставив орудие преступления в комнате. Свои действия мужчина объяснил тем, что убитый «начал его задевать».

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.