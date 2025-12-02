Житель Карелии зарезал жену на глазах у дочери и покончил с собой

В Кемском районе мужчина жестоко расправился с супругой, заподозрив её в измене.

Вечером 2 декабря житель посёлка Рабочеостровска Кемского района зарезал жену, заподозрив её в измене. Об этом сообщает издание «Фактор».

Мужчина нанёс супруге несколько ударов ножом и задел шею. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Убийство произошло на глазах у младшей дочери, которая, испугавшись, убежала за помощью к соседям.

Когда те пришли в квартиру, то застали уже два трупа — после расправы над женой мужчина принял решение свести счёты с жизнью. У пары осталось двое детей. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.