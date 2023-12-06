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Житель Карелии зарезал знакомого и поджег дом, чтобы скрыть преступление

Новости. Криминал
12:23, 07 Декабря 2023
фото: © Следком Карелии / ВК

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В Беломорске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве односельчанина.

По ходатайству следователя Беломорского следственного отдела Следкома Карелия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 59-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве.

Следствие установило, что 27 ноября текущего года обвиняемый зашел в гости к 66-летнему знакомому, который проживал в поселке Вирандозеро Беломорского района. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора. Обвиняемый схватил в руки нож и несколько раз ударил им в спину приятелю. Потерпевший скончался на месте от обильной кровопотери. Убедившись, что знакомый не подает признаков жизни, обвиняемый поджег коробку с мусором, которая находилась в доме, чтобы скрыть следы преступления. На следующий день тело потерпевшего нашли при тушении пожара.

О причастности обвиняемого к преступлению сообщили в своих свидетельских показаниях односельчане, которые видели злоумышленника в день преступления около дома потерпевшего. По уголовному делу назначили судебные экспертизы, допросили  свидетелей.

В ходе предварительного следствия будут установлены все обстоятельства преступления, отметили в пресс-службе Следкома Карелии.

Ранее мы сообщали об аресте беломорчанина, обвиняемого в жестоком убийстве. Напомним, суд отправил фигуранта уголовного дела под стражу на два месяца – до 29 января 2024 года. 

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