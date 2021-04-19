Житель Карелии, зарезавший ночью своего собутыльника кухонным ножом, пошел под суд

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, житель поселка Калевала в ночь с 16 на 17 января 2021 года, находясь в состоянии опьянения, поссорился со своим собутыльником, схватил лежащий на кухонном столе нож и нанес потерпевшему удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в прокуратуре Карелии.

Свою вину обвиняемый признал.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

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