Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как спастись от змей на дачном участке, рассказали специалисты 3
19.04.2021 21:30
Автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
19.04.2021 17:41
В Петрозаводске судят блогера за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов 17
19.04.2021 15:05
Гособвинение требует посадить экс-министра строительства Карелии Матвийца на 7 лет (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:30
«Если будет команда сверху» 2
19.04.2021 15:44
В Петрозаводске разыскивают водителя, сбившего пешехода у Вечного огня
19.04.2021 19:57
Депутат Рогалевич и ветеран МВД Гущин претендуют на кресло сити-менеджера Петрозаводска 11
19.04.2021 17:07

Житель Карелии, зарезавший ночью своего собутыльника кухонным ножом, пошел под суд

Новости. Криминал
12:06, 20 Апреля 2021
фото: © Fotolia / gebphotography
Загрузка...

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, житель поселка Калевала в ночь с 16 на 17 января 2021 года, находясь в состоянии опьянения, поссорился со своим собутыльником, схватил лежащий на кухонном столе нож и нанес потерпевшему удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в прокуратуре Карелии.

Свою вину обвиняемый признал.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петрозаводске 27-летняя женщина зарезала знакомого в пылу пьяной ссоры.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-20 12:12:43
Разошлись во мнениях по табличкам
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»