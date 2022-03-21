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Житель Карелии, зарезавший заступившегося за женщину соседа, не смог избежать наказания

Новости. Общество
12:27, 22 Марта 2022
фото: © shutterstock.com / Thirdparty

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Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор Прионежского суда, сообщили в прокуратуре республики.

Вступил в силу приговор Прионежского районного суда, признавшего 52-летнего местного жителя виновным в убийстве. Уголовное дело было рассмотрено судом присяжных.

Напомним, в декабре 2020 года мужчина в пьяном состоянии поссорился с соседом, который заступился за сожительницу подсудимого. Петрозаводчанин ударил соседа ножом в грудь, отчего тот умер на месте. Позже злоумышленник явился в полицию с повинной. Мужчина был признан виновным в убийстве.

На основании обвинительного вердикта петрозаводчанину было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сторона защиты подала апелляцию в Верховный суд Республики Карелия. Однако по итогам рассмотрения приговор остался без изменений.

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