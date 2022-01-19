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Житель Карелии зашел в гости к селянке и унес телевизор

Новости. Криминал
18:20, 19 Января 2022
фото: © shutterstock.com

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В Медвежьегорском районе мужчина, не застав дома знакомую, оставил ее без телевизора.

В медвежьегорскую полицию поступило заявление от 56-летней жительницы одного из поселков. Она рассказала, что в ее квартиру проник неизвестный и похитил телевизор стоимостью 8 000 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Установлено, что к краже причастен 46-летний односельчанин женщины. Он дал признательные показания. Как выяснилось, подозреваемый направлялся к женщине в гости, однако дома ее не застал. Он заметил, что дверь открыта, зашел внутрь и забрал телевизор, который впоследствии продал. В настоящее время похищенное имущество изъято полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, в Карелии супруги не поделили телевизионный пульт и подрались.

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