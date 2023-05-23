Житель Карелии застрелил товарища по охоте на острове в Белом море

Пенсионер из Карелии на охоте смертельно ранил своего товарища, сообщили в региональном Следкоме.

Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело 57-летнего мужчины. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 10 мая на острове Березовец в Онежской губе Белого моря охотились двое мужчин.



Подозреваемый, передавая ружье своему товарищу, смертельно ранил его.



Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.