Житель Карелии застрелил товарища по охоте на острове в Белом море

Пенсионер из Карелии на охоте смертельно ранил своего товарища, сообщили в региональном Следкоме.
Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело 57-летнего мужчины. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 10 мая на острове Березовец в Онежской губе Белого моря охотились двое мужчин.
Подозреваемый, передавая ружье своему товарищу, смертельно ранил его.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.
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