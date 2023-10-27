Житель Карелии, жестоко избивший лежащего человека, услышал приговор

В Пудоже пьяная драка закончилась серьезными последствиями для обоих участников.

Как сообщили на сайте Пудожского районного суда, накануне был вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда, опасного для жизни человека.

В июле 2023 года мужчина в пьяном состоянии поссорился с потерпевшим. В драке он дважды ударил оппонента по голове, отчего тот упал, а потом начал добивать ногами уже лежащего человека.

Эксперты позже установили травмы, полученные потерпевшим, как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Подсудимый признал вину, но от дачи показаний отказался. Его вина была доказана, и суд вынес приговор: условное лишение свободы на 3 года с испытательным сроком также на 3 года.