Житель Карелии жестоко зарезал своего знакомого и убежал

В Медвежьегорском районе Карелии мужчина с ножом напал на приятеля.

Прокурор Медвежьегорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя поселка Пиндуши, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, утром 15 октября нетрезвый мужчина в подъезде дома поссорился со своим 44-летним знакомым.



Злоумышленник взялся за нож и не менее 11 раз ударил им приятеля. После этого он скрылся с места происшествия, сообщили в прокуратуре Карелии.

Истекавшего кровью мужчину нашли жители дома. Они сразу же вызвали скорую помощь, потерпевшего в тяжелом состоянии отвезли в медвежьегорскую ЦРБ.



Несмотря на срочную операцию, он скончался в тот же день. На время предварительного расследования злоумышленника поместили под стражу. Он раскаялся и извинился перед близкими погибшего.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит от шести до 15 лет в колонии.