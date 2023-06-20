Житель Карелии зверски расправился со своим знакомым

В Сегеже по подозрению в жестоком убийстве арестован местный житель, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома возбудили уголовное дело в отношении сегежанина 1965 года рождения. Уроженца Петрозаводска подозревают в убийстве.



По версии следствия, в ночь на 17 июня двое мужчин выпивали в одной из квартир жилого дома в Сегеже.



Возникла ссора, во время которой 53-летний злоумышленник 19 раз ударил соперника металлическим предметом. Потерпевший скончался.



На время предварительного расследования подозреваемого заключили под стражу. Ведется следствие.