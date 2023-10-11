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Житель Кеми хотел порадовать супругу ворованным парфюмом

Новости. Криминал
11:47, 13 Октября 2023
фото: © dzen.ru

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Женщине не понравился аромат, и муж снова совершил кражу духов.

В полицию Кемского района поступило сообщение о краже в сетевом магазине. Работники торгового заведения обнаружили пропажу упаковки женских духов.

Сотрудники уголовного розыска изучили запись с камеры видеонаблюдения и установили, что к преступлению причастен 31-летний мужчина. Житель Кеми во всем признался.

Мужчина рассказал, что украл духи для того, чтобы порадовать супругу. Ему удалось незаметно вынести их из магазина, но жена подарок не оценила и сказала, что предпочитает другой аромат. После этого злоумышленник пошел в другой магазин, где совершил еще одну кражу.

По фактам краж ведется дознание. Житель Кеми находится под подпиской о невыезде.

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