Житель Кеми похитил инструменты рабочих во время капремонта дома

В кемскую полицию поступило заявление о преступлении.

Работники бригады, которые выполняли капитальный ремонт кровли в одном из жилых домов, обнаружили пропажу инструментов. Сумма ущерба превысила 20 000 рублей.



Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 55-летний гражданин, рассказали в телеграм-канале Полиции Карелии.



Мужчина знал, что в его доме ремонтируют крышу, и воспользовался этим обстоятельством. Когда на улице стемнело, а работники завершили смену, он свободно поднялся на чердак и, по версии полиции, похитил инструменты.



Подозреваемый признался, что спрятал их в своем гараже, чтобы в дальнейшем использовать в личных целях. Сейчас всё похищенное изъято полицейскими. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

