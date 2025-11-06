Житель Кеми разгромил и залил краской автомобили знакомого

В Кеми мужчина разбил стёкла и испортил покрытие машин знакомого, не поделив с ним дворовую территорию.

42-летний житель Кеми разгромил автомобили своего 20-летнего знакомого, не поделив с ним дворовую территорию. Об этом сообщили в МВД по Карелии.

— Мужчина взял банку с бежевой краской и умышленно залил ею переднюю часть автомобиля — ветровое стекло, поводки, щётки двух стеклоочистителей, капот и стенку моторного отсека. (…) Спустя несколько дней обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вышел во двор дома и лопатой повредил две машины, принадлежащие тому же молодому человеку. В одной из них он разбил лобовое окно и два окна с левой стороны. В другой умышленно повредил стёкла и зеркало с правой стороны, разбил лобовое окно, повредил стойку кузова и лакокрасочное покрытие, — рассказали там.

Сумма ущерба, нанесённого действиями фигуранта, составила 71 тысячу рублей. Горожанин признал свою вину и полностью возместил убытки.

— Пояснил, что отечественные автомобили повредил из-за личных неприязненных отношений к владельцу транспорта. А они возникли, по его словам, потому что он неоднократно просил юношу не парковать машины во дворе, так как это мешает отдыху. Но к согласию в этом вопросе они так и не пришли, — добавили в ведомстве.

Теперь в отношении кемлянина возбуждено уголовное дело об «умышленном повреждении имущества». За совершение этого преступления ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали про 36-летнего жителя Беломорска, который разбил стёкла автомобиля своей бывшей сожительницы, расстроившись из-за недостатка её внимания.