Житель Кемского района Николай Федоров погиб в ходе СВО

С бойцом простятся на его малой родине в пятницу, 12 декабря.
Николай Михайлович Фёдоров погиб в зоне проведения специальной военной операции. О смерти бойца сообщил Совет Кемского муниципального округа.
Совет округа выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Церемония прощания с Николаем Фёдоровым состоится в пятницу, 12 декабря, в 11:00 на площади у Дома культуры в поселке Кривой Порог.
