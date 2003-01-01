Житель Кемского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Кемского района.
О смерти 42-летнего жителя Карелии рассказали в официальном паблике Кемского района.
— С прискорбием сообщаем, что в зоне проведения погиб Слукин Альберт Александрович. Администрация Кемского муниципального района выражает соболезнованиям родным и близким военнослужащего, — говорится в сообщении.
— Брат ты в моём сердце навсегда, я тебя люблю, — написал в комментариях брат погибшего.
Церемония прощания состоится 17 сентября в 13:30 (траурный зал, г. Кемь, ул. Шоссе 1 мая).
Ранее мы сообщали, что житель Костомукши погиб при освобождении Курской области. Прощание с ним пройдет сегодня, 16 сентября.