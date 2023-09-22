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Житель Кондопоги брал на чужих дачах все, что смог снять и унести, и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
09:59, 25 Сентября 2023
фото: © МВД Карелии / ВК

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Злоумышленник по вечерам специально объезжал поселки и кооперативы рядом с городом и подыскивал, что можно украсть.

 

В полицию Кондопожского района поступило сообщение о краже в пригороде.  Так, 40-летний житель города бумажников сообщил, что неизвестный забрался в его сарай на дачном участке и украл 2 пилы и металлическую канистру с 10 литрами бензина. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место преступления, там полицейские нашли свидетеля. По его словам, от дачного участка потерпевшего накануне вечером отъезжал приметный автомобиль. Ориентировку передали дежурным нарядам.  Вскоре сотрудники Росгвардии нашли по приметам машину в Кондопоге. За рулем был ее законный владелец - 18-летний местный житель. Полицейские проверили его причастность к краже. Тут поступило еще одно заявление о краже. На этот раз украли имущество из гаража 74-летнего кондопожанина. Там  злоумышленник снял аккумуляторы с двух автомобилей пенсионера, а из машин забрал ящики с инструментами, магнитолу и канистру с моторным маслом. Ущерб составил около 13 тысяч рублей. Украденные вещи нашли в автомобиле подозреваемого. Подозреваемого доставили в полицию. 

Выяснилось, что по вечерам молодой человек специально объезжал поселки и кооперативы рядом с городом и подыскивал, что можно украсть. В одном из дачных кооперативов он увидел постройку, которую легко было открыть, и он туда забрался.

Второе место преступления попалось ему по пути домой - молодой человек заметил незапертый гараж и забрал там всё, что смог снять и унести. Сам злоумышленник объяснил свои действия тем, что все украденное имущество ему пригодится  для ремонта его автомобиля, который он недавно купил.

Были возбуждены уголовные дела о кражах, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе МВД Карелии.

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