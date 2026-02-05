Житель Кондопоги обокрал родную бабушку

Молодой человек тайно переводил деньги с чужого счета на свой.
В Кондопоге полиция задержала подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионерки. Им оказался ее 25-летний внук, с которым она живет в одной квартире.
Пожилая женщина обратилась в полицию после того, как заметила странные списания со своего счета. Она подозревала безработного внука. Проверка полиции подтвердила, что деньги украл именно он.
Как выяснилось, молодой человек несколько раз брал без разрешения телефон бабушки, заходил в ее мобильный банк и переводил деньги себе на счет. Таких случаев было семь — все продолжалось с осени прошлого года по январь 2026-го. Всего парень похитил больше 18 тысяч рублей. По информации следствия, эти деньги он тратил на вредные привычки.
Бабушка не раз пыталась поговорить с ним и образумить, но это не помогло. Теперь возбуждено уголовное дело о краже, и внуку грозит уголовная ответственность.
