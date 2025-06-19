Житель Кондопоги отказался платить за поездку и ограбил таксиста

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

В Кондопожском районе в отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о грабеже. Об этом сообщили в МВД Карелии.

По версии правоохранителей, мужчина отобрал 1000 рублей у водителя такси. Ночью из-за спора об оплате проезда между водителем и пассажиром возник конфликт. Подозреваемый отказался платить названную сумму и стал угрожать таксисту.

Мужчина забрал деньги, лежавшие рядом с коробкой передач. Так как хищение было совершено открыто, уголовное дело квалифицировали по статье 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде.