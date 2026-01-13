Житель Кондопоги перевел Гусейну, Фирдавсу, Шамилю и Никите 2 млн рублей

Мужчина инвестировал в карман мошенников все свои деньги.
В полицию Кондопожского района обратился мужчина, ставший жертвой дистанционного мошенничества. Он пытался приумножить свои накопления, но в итоге лишился более двух миллионов рублей. Выгодное, на первый взгляд, предложение заработка в сети оказалось аферой.
Как рассказали в МВД, месяц назад мужчина скачал мобильное приложение, которое было очень похоже на официальный онлайн-продукт одного известного банка. Будучи уверенным, что это платформа для инвестиций, он начал переводить туда деньги.
По данным полиции, средства уходили на номера телефонов, зарегистрированные на имена Гусейна, Фирдавса, Шамиля и Никиты. Мужчина отправлял переводы на десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. Когда собственные сбережения закончились, мужчина по требованию так называемых «кураторов» оформил онлайн-кредит и также перевел эти деньги.
Осознание пришло позже — аппетиты «кураторов» продолжали расти, а обещанного дохода так и не было. Полиция проводит оперативные мероприятия, чтобы установить личность абонентов, которые получали денежные средства и общались с потерпевшим.
