Житель Кондопоги осужден условно за то, что украл и съел мясо

Житель Кондопоги украл мясное изделие в магазине «Магнит»

Кондопожским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Кондопоги, который в магазине «Магнит» украл из холодильника с охлаждённой продукцией упаковку мясного изделия марки «Лавка Фермера», стоимостью 369 рублей. С похищенным товаром мужчина с места преступления скрылся.



В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью, согласился с предъявленным обвинением. Материальный ущерб возместил в полном объеме.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца, с условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор вступил в законную силу.