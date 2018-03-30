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Новости. Происшествия
06:40, 30 Марта 2018

Житель Кондопоги ударил старшину Росгвардии ногой в лицо

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В Карелии суд приговорил напавшего на бойца Росгвардии жителя Кондопоги к двум годам одному месяцу колонии строгого режима.

Это случилось ранним утром 2 декабря 2017 года в Кондопоге.

Накануне в дежурную часть местной полиции поступил сигнал, что возле одного из торговых центров происходит пьяная драка.

На место вскоре прибыл наряд Росгвардии, чтобы разобраться в происшествии. Пытаясь успокоить драчунов, полицейские решили задержать их и доставить в отдел до вытрезвления. В этот момент один из задержанных, 35-летний житель Кондопоги, начал активно сопротивляться. Вначале нецензурно ругался и оскорблял полицейских. Затем изо всех сил ударил одного из них ногой в лицо. В результате от удара тяжелым каблуком на лице старшины Росгвардии образовались гематомы.

Кондопожский отдел карельского Следкома квалифицировал действия пьяного агрессора как применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбления.

Поскольку ранее задержанный был неоднократно судим за кражи, грабежи, председатель кондопожского суда Александр Соколов, с учетом рецидива совершенных подсудимым преступлений, приговорил его к двум годам одному месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Пока приговор не вступил в законную силу, и скорее всего, будет обжалован осужденным.

Светлана ЛЫСЕНКО

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