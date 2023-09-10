Житель Кондопоги выместил обиду белой краской на темном авто

Житель Кондопоги хотел проучить обидчика, но по ошибке расстроил его маму.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от местной жительницы. Она обнаружила, что кто-то облил белой краской её автомобиль темного цвета. Женщина рассказала, что иномарку припарковала на ночь у офиса, где работает ее сын.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 67-летний горожанин, который раньше закон не нарушал.

Мужчина признался, что хотел проучить представителя фирмы, клиентом которой являлся, потому что у них возник конфликт. Он пришел к офису обидчика, увидел припаркованную там машину, подумал, что она принадлежит неприятелю и испортил её. Потом подозреваемый понял, что ошибся. Пенсионер полностью возместил ущерб потерпевшей – более 7 тысяч рублей.

По факту повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.