Житель Кондопожского района осужден на 6 лет за преступления против несовершеннолетних

35-летний житель Кондопожского района приговорен к 6 годам колонии строгого режима за серию преступлений в отношении несовершеннолетних.

Приговор вынесен по материалам следственного отдела по г. Кондопоге СУ СК РФ по Республике Карелия, сообщает Карельский следком.

Мужчина был признан виновным в совершении развратных действий, изготовлении и распространении детской порнографии, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни несовершеннолетних. Все преступления были совершены с ноября 2023 по февраль 2024 года с использованием социальных сетей и сети «Интернет».

Следствием установлено, что обвиняемый вступал в переписки с несовершеннолетними, вел с ними циничные беседы на сексуальные темы и рассылал им материалы порнографического содержания. Также он незаконно распространил сведения о частной жизни одной из потерпевших.

Подсудимый полностью признал свою вину. На время следствия он содержался под стражей. Вынесенный приговор вступил в законную силу.

