Житель Кондопожского района погиб на СВО

Уроженец Карелии скончался при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Уроженец Кондопожского района Александр Соколов погиб при выполнении спецзадач в зоне СВО, сообщает газета «Новая Кондопога» со ссылкой на близкого друга бойца.

— Я всегда буду помнить Александра как человека, который с самого детства старался быть верным своим друзьям, верным своему слову, — отметил житель Карелии на своей странице ВКонтакте.

По информации источника, погибший регулярно возил гуманитарную помощь для участников спецоперации, а осенью 2024 года по собственному желанию отправился на фронт. Зимой текущего года мужчина ушёл на штурм и не вернулся обратно.

— Прощание с бойцом будет проходить в понедельник, 13 октября, с 18:00 до 19:00 в траурном зале. Отпевание состоится во вторник, 14 октября, в 11:30 в церкви, потом — похороны, автобус будет ждать у Кивача, — рассказали в издании.

Ранее мы писали, что в зоне СВО погиб житель Костомукши Алексей Длиннов. Прощание с ним состоится завтра, 14 октября, в 11:00 в городском траурном зале.