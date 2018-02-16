Житель Костомукши оштрафован за розыгрыш врачей "скорой"

Мировой суд Костомукши оштрафовал местного жителя за ложный вызов скорой помощи, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, 50-летний костомукшанин в октябре 2017 года на даче употреблял спиртное. В состоянии опьянения он взял телефон своего знакомого, позвонил на станцию скорой медицинской помощи и сообщил, что ему нанесено ножевое ранение. Прибывшие на место врачи при осмотре дачника каких-либо телесных повреждений у него не обнаружили.

Виновный был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1 тысячу рублей.

"Расходы по вызову врачей не были компенсированы из средств Фонда обязательного медицинского страхования, поскольку ложный вызов скорой медицинской помощи не подлежит оплате за счет указанных средств. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с правонарушителя расходов в сумме 3242 рубля", - говорится в сообщении.

Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.