Житель Костомукши отправится в исправительный центр за долги по алиментам

Мужчина осужден за длительную неуплату алиментов на содержание своей дочери.
40-летний житель Костомукши предстал перед судом за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в прокуратуре города.
— За данное правонарушение в августе 2024 года он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Вместе с тем должных выводов для себя он не сделал, средства на содержание дочери не предоставлял, общая задолженность по алиментам превысила 400 тыс. руб., — рассказали там.
Согласно решению суда, виновный в течение четырех месяцев должен будет выполнять принудительные работы в исправительном центре. Кроме того, теперь он обязан перечислять 5% от заработной платы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее стало известно, что с жителя Суоярви, намеренно уклонявшегося от уплаты алиментов на содержание двух детей, районный суд взыскал неустойку в размере 258 тысяч рублей.