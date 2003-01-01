Житель Костомукши Павел Шабловский погиб в ходе СВО

В Костомукше простятся с земляком, погибшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
Военнослужащий из Костомукши Павел Викторович Шабловский погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом рассказали родственники бойца в группе «Антибеседка — Костомукша».
— О дате похорон сообщим позднее, — говорится в посте.
Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб житель поселка Эссойла Пряжинского района Сергей Шкреда. Сегодня, 9 февраля, местные жители проводили бойца в последний путь.