Житель Костомукши погиб при освобождении Курской области

Житель Костомукши Владимир Иванович Салабуда погиб в зоне специальной военной операции.
О смерти земляка сообщила глава Костомукшского округа Наталья Король.
— С прискорбием сообщаю об еще одной потере среди наших бойцов. При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб Салабуда Владимир. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Владимира, — написала глава округа.Также сообщается, что он погиб 14 апреля 2025 года при выполнении боевой задачи по освобождению Курской области. Прощание состоится 16 сентября в 11.00 в местном храме.