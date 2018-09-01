Житель Костомукши попался на краже алкоголя из магазина

В Карелии посетитель магазина совершил кражу алкогольной продукции и оказался в руках полиции.

Администрация одного из магазинов Костомукши обратилась в полицию с заявлением о краже. В ходе ревизии товаров в торговом зале сотрудники заведения обнаружили недостачу алкогольной продукции. Причиненный ущерб составил 5000 рублей. Об этом сообщает сайт полиции Карелии.

Изучая обстоятельства происшествия, сотрудники полиции выяснили, что бутылки с алкоголем похищены одним из посетителей магазина. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении ранее судимого 35-летнего жителя города горняков возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.