Житель Костомукши попался на краже алкоголя из магазина

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В Карелии посетитель магазина совершил кражу алкогольной продукции и оказался в руках полиции.
Администрация одного из магазинов Костомукши обратилась в полицию с заявлением о краже. В ходе ревизии товаров в торговом зале сотрудники заведения обнаружили недостачу алкогольной продукции. Причиненный ущерб составил 5000 рублей. Об этом сообщает сайт полиции Карелии.
Изучая обстоятельства происшествия, сотрудники полиции выяснили, что бутылки с алкоголем похищены одним из посетителей магазина. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.
В отношении ранее судимого 35-летнего жителя города горняков возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.
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