Житель Костомукши пытался провезти через границу почти 10 кг сыра, масла и колбасы

Жители Карелии продолжают возить в больших количествах продукты из Финляндии, сообщил в территориальном управлении Россельхознадзора Карелии.

Во вторник, 6 августа, житель Костомукши направлялся из Финляндии в Россию через пункт пропуска "Люття" и перевозил в ручной клади готовую продукцию животного происхождения: сыр, йогурт и масло общим весом 7,55 кг, колбасу, сардельки и сосиски весом 2,22 кг.

Общий вес составил 9,77 кг, что на 4,77 кг больше установленной нормы провоза таких товаров.

Разрешение Россельхознадзора на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы владельца отсутствовали.

В отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Продукты сверх допустимой нормы были возвращены в Финляндию.