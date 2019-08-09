11:26, 09 Августа 2019
Житель Костомукши пытался провезти через границу почти 10 кг сыра, масла и колбасы
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Жители Карелии продолжают возить в больших количествах продукты из Финляндии, сообщил в территориальном управлении Россельхознадзора Карелии.
Во вторник, 6 августа, житель Костомукши направлялся из Финляндии в Россию через пункт пропуска "Люття" и перевозил в ручной клади готовую продукцию животного происхождения: сыр, йогурт и масло общим весом 7,55 кг, колбасу, сардельки и сосиски весом 2,22 кг.
Общий вес составил 9,77 кг, что на 4,77 кг больше установленной нормы провоза таких товаров.
Разрешение Россельхознадзора на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы владельца отсутствовали.
В отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Продукты сверх допустимой нормы были возвращены в Финляндию.
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