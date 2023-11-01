Житель Костомукши собрался взять кредит, чтобы помочь аферистам «поймать преступника»

В полицию Костомукши обратился 63-летний житель города, которого пытались обмануть мошенники.

В ОМВД Костомукши поступило заявление от 63-летнего жителя города, которого пытались обмануть мошенники, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства 3 ноября.

Мужчина рассказал, что ему позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником полиции и сообщил пенсионеру, что с его счета пытаются похитить деньги.

К разговору подключились работники «службы безопасности банка» и попросили костомукшанина помочь поймать преступника. Под их руководством он отправился в банк, обналичил все свои сбережения — 475 000 рублей, а затем перечислил их на счет, который ему продиктовали.

На этом «секретная операция» не закончилась: мошенники убедили пенсионера, что он должен взять деньги в долг. Он согласился и подал заявку на кредит в 600 тысяч рублей, однако ее не одобрили.

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Напомним, в Костомукше разразился скандал вокруг бизнес-леди, набравшей огромные долги под сомнительные проекты.