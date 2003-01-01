Житель Костомукши украл накопления родственника подруги

Молодой человек воспользовался оказанным ему доверием и обчистил счет знакомого.

В Костомукше возбудили уголовное дело о краже крупной суммы денег с банковского счета. Местный житель обратился в полицию, когда обнаружил пропажу 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Следствие установило, что к хищению причастен 25-летний знакомый семьи — друг падчерицы потерпевшего. Молодой человек часто бывал у них в доме и периодически помогал мужчине с телефоном, поэтому знал пароли от банковских приложений.

В один из дней он воспользовался этим — без разрешения взял телефон и перевел деньги на счет своего знакомого, а затем забрал их. Похищенные средства злоумышленник потратил на коммунальные услуги, бытовую технику и азартные игры.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы по статье о краже в крупном размере.