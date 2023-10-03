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Житель Костомукши, выходивший «на дело» по ночам, стал фигурантом уголовных дел

Новости. Криминал
12:07, 04 Октября 2023
фото: © murman.tv

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Житель Костомукши за неделю совершил пять краж и попытался угнать такси.

В последний день сентября ночью в дежурную часть полиции  Костомукши поступило сообщение о попытке угона. Женщина- водитель такси подвозила пассажира. Тот, приехав на место, выдернул ключи из замка зажигания ее машины и потребовал выйти из автомобиля. Водитель отказалась покидать авто и позвонила коллеге. Когда он пришел на помощь таксистке, клиент вышел из машины и зашел в подъезд дома.

На место просшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и личность подозреваемого — им оказался 35-летний местный житель. Костомукшанин во всем признался и  вернул таксистке ключи от автомобиля. Оперативники также  установили причастность мужчины ещё к 5 криминальным эпизодам, которые он совершил в последнюю неделю сентября.

Так, полиция установила, что той же ночью костомукшанин забрался в сетевой магазин, разбив окно. Там он похитил бутылку виски и колбасу. За день до этого он украл велосипед, оставленный без присмотра, покатался на нем и оставил себе. Также он трижды за неделю забирался в закрытые на ночь хлебные ларьки, где украл деньги, хлеб и чебуреки.

Полицейские изъяли велосипед и вернули владельцу.

По фактам всех преступлений были возбуждены уголовные дела, проводится расследование, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.

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