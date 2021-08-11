Житель Курска разогнался на трассе в Карелии до 170 км/час

Автоинспекторы остановили гостя республики, превысившего установленную скорость на 60 км/час, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автомобиль Volvo под управлением 35-летнего жителя Курска разогнался на трассе «Кола» до 170 км/час, превысив, таким образом, установленную скорость движения более, чем на 60 км/час.

Нарушение зафиксировали инспекторы ДПС Пряжинского района, на 370 километре федеральной автотрассы.

Водителя ждет штраф до двух с половиной тысяч рублей либо лишение прав на срок до 6 месяцев.

Всего за 7 месяцев 2021 года на дорогах республики зафиксировано более 300 тысяч нарушений скоростного режима.