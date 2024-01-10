Житель Лахденпохьи отсудил у чиновников личную помойку

Мужчина подал в суд на администрацию района из-за того, что мусорные контейнеры расположены слишком далеко от его дома.

Лахденпохский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя райцентра к чиновникам администрации. Также мужчина подал в суд на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).



Истец пояснил, что является собственником частного дома. Ближайшие контейнеры для ТКО от его жилья расположены в 900 метрах с лишним, ими он не пользуется. Поэтому горожанин изложил в иске требование к чиновникам установить контейнеры у его дома.



Кроме того, мужчина подал в суд на регоператора, которому задолжал за услугу «обращение с ТКО» за период 2022 года и четыре месяца 2023 года. Он просил ликвидировать задолженность.



Суд удовлетворил требования жителя Лахденпохьи в части установки контейнеров, но отказал ему в удовлетворении требований к региональному оператору по обращению с ТКО.



В результате чиновники должны обеспечить установку контейнеров у дома истца в течение одного месяца после вступления судебного решения в законную силу.



При этом, истец обязан погасить задолженность перед региональным оператором, так как дальние контейнеры подрядчик обслуживал исправно.



Решение вступило в законную силу, рассказали на сайте Лахденпохского районного суда.