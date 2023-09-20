Житель Ленобласти не смог вернуться домой из Карелии на угнанной машине

Мужчине удалось добраться только до Пряжинского района, после чего пришлось ехать автостопом.

В полицию Петрозаводска поступило заявление об угоне отечественного автомобиля. Машину украли ночью со стоянки во дворе дома.

Вскоре авто в Пряжинском районе обнаружил наряд дорожно-патрульной службы.

Сотрудники уголовного розыска нашли 19-летнего подозреваемого, жителя Ленинградской области.



Он раньше учился в Петрозаводске и приехал, чтобы встретиться с друзьями. После веселья д енег на обратный путь у него не осталось, тогда злоумышленник решил угнать отечественный автомобиль.



Доехать смог только до Пряжинского района, где закончился бензин. Гость республики бросил чужую машину, и остаток пути преодолел автостопом.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Мужчине грозит до пяти лет колонии, рассказали в МВД Карелии.